خسائر فادحة بسبب إرجاع الصادر

الخليج 365 :

أكّد المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات د. أحمد بابكر، عن فقدان العائد من صادرات الثروة الحيوانية من المملكة العربية السعودية، التي أرجعت ثلاث بواخر بحمولة تُقدّر ما بين (١٤ – ٢٠) ألف رأس الأسبوع الماضي بسبب عدم تطابُق النسبة المتفق عليها لمناعة الماشية، مُشيراً إلى خسائر مالية كبيرة ترتّبت على ذلك، وقال إنّ البواخر المرجعة تزيد من التكلفة المالية بمصروفات الترحيل والنفوق والعلف، وقلل من تأثير استمرار الحظر وإجراءات “كورونا” على قطاع الصادر، وقال إنّ كافة الجهات ذات الصلة بالصادر تعمل وفقاً للمُوجِّهات الصحية لضمان عملية انسياب الصادرات، وأوضح استمرار الوكالة في القيام بأعمالها تجاه المُصدِّرين وتخليص إجراءات الصادرات وتوفير الضمانات المطلوبة، بجانب البنوك لإجراءات التأمين على الصادر.