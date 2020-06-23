عاجل| مسئول أوروبي بارز يزور السودان.. من هو؟

الثلاثاء 23 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أن جانيز لينارزيتش المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية سيزور السودان غدا الأربعاء، وذلك قبل يوم واحد من مؤتمر الشراكة السودانية الذي تنظمه برلين، عن بُعد، يوم الخميس المقبل.



وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المفوض الأوروبي سيرافق الرحلة الثانية للجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي إلى السودان، كما يرافقه وفد رفيع المستوى من فرنسا والسويد والنرويج، بما في ذلك المنظمات التي سوف تستأنف عملها الإنساني في السودان.

ومن المقرر أن يجتمع المفوض الأوروبي مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، لبحث الدعم الدولي والإنساني للسودان في الفترة القادمة.