- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 23 يونيو 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أن جانيز لينارزيتش المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية سيزور السودان غدا الأربعاء، وذلك قبل يوم واحد من مؤتمر الشراكة السودانية الذي تنظمه برلين، عن بُعد، يوم الخميس المقبل.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المفوض الأوروبي سيرافق الرحلة الثانية للجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي إلى السودان، كما يرافقه وفد رفيع المستوى من فرنسا والسويد والنرويج، بما في ذلك المنظمات التي سوف تستأنف عملها الإنساني في السودان.
ومن المقرر أن يجتمع المفوض الأوروبي مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، لبحث الدعم الدولي والإنساني للسودان في الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| مسئول أوروبي بارز يزور السودان.. من هو؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.