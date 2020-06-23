د.شداد يدعو مجلسه إلى إجتماع طارئ لحسم مصير الموسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علمت (الصيحة)، أن رئيس إتحاد كرة القدم السوداني د. كمال شداد، وجه الأمين العام للإتحاد د. حسن أبو جبل بتوجيه الدعوة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لعقد اجتماع طارئ عبر تقنية الفيديو مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لإتخاذ قرار حول مصير الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد سلسلة اجتماعات لممثلين من الإتحاد مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة، إلى جانب طلب باستئناف النشاط للجنة الطوارئ الصحية.

وكشف مصدر موثوق لـ(الصيحة) عن وضع وزارة الصحة إشتراطات صعبة لاستئناف النشاط بشكل يجعل الخيار الأقرب حالياً هو إلغاء الموسم الحالي. المادة السابقة الإعلان عن بداية عمل” بنك الانتاج” لدعم صغار المزارعين

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