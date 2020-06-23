الإعلان عن بداية عمل” بنك الانتاج” لدعم صغار المزارعين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن مستشار قائد قوات الدعم السريع، فارس النور، عن بداية المشروع الأول لبنك الإنتاج لدعم صغار المزارعين.

وقال النور في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المشروع ينقسم ليغطي الموسم الصيفي دعم صغار المزارعين بتمويل مالي وإرشاد زراعى، على أن يتم الإعلان عن المناطق لاحقاً

وقسم للموسم الزراعي الشتوي، بهدف رفع إنتاجية القمح كمحصول استراتيجي، باستهداف حوالي 80 الف مستفيد من صغار المزارعين. وتوفير 1000فرصه تأهيل لطلاب الدفع المتخرجه لكليات الزراعه يخضعون لدورات عملية وتدريبية في الحقول.

واوضح فارس النور أن بنك الانتاج لايقتصر على الزراعه فقط وإنما يشمل الإنتاج الحيواني والتعدين وريادة الأعمال والصناعات التحويلية.

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