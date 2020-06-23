برتغالي الهلال يطعن في تعويض الثنائي و(الصيحة) تكشف التفاصيل

الخليج 365 :

أفادت متابعات (اللموقع)، بتواصل جلسات محكمة التحكيم الرياضية (كاس) المتعلقة بالاستئناف الذي قدمه نادي الهلال ضد قرار لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي حكم لصالح مدافع الفريق التونسي السابق شهاب بن فرج بمبلغ (90) ألف دولار وللمهاجم الجزائري السابق محمد بلعويدات بمبلغ (70) ألف دولار، والتي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر.

ويمثل الهلال في الجلسات محامي برتغالي بعد تفويض من مجلس إدارة الهلال، وبحسب متابعات (الصيحة)، فإن محامي الهلال دفع باعتراض على التعويض الكبير الذي حكم به الفيفا لصالح الثنائي التونسي والجزائري.

واستند المحامي البرتغالي في طعنه في قيمة التعويض على إنضمام شهاب بن فرج لنادي البنزرتي التونسي فور إنهاء عقده من جانب الهلال وانضمام بلعويدات لنادي أولمبي الشلف الجزائري.

ودفع برتغالي الهلال بطلب لمحكمة التحكيم الرياضية بخصم ما ناله الثنائي كمقدم عقد من الناديين التونسي والجزائري من قيمة التعويض الذي حصلا عليه.

ويراهن المحامي البرتغالي على تخفيض المبلغ الذي حكم به للثنائي معا من (160 ألف دولار) إلى (70) ألف دولار فقط بواقع (35) ألف دولار لكل لاعب.