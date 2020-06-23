غرفة كورونا بولاية الخرطوم تناقش قضايا العالقين والدواء والخبز

التاريخ: 23-يونيو-2020
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أمنت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة المهندس حاتم أبو قرون مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات على الاجراءات التي تمت لاستقبال العالقين بالخارج، واشاد بمجهودات وزارة الصحة باخضاع القادمين الى الفحص الطبي باستثناء حملة الشهادات الطبية المعترف بها من وزارة الصحة، ودعا الاجتماع الى ضرورة مرآعاة الجوانب الانسانية للقادمين عبر البر،
كما طالب الاجتماع بحسب ( سونا) كافة الجهات المسئولة بضرورة العمل الجاد لمعالجة مشكلة الدواء.كما استمع الاجتماع الى تنوير من مدير عام وزارة الصناعة والتجارة حول عودة الصفوف للمخابز، مؤكدا توفر الدقيق بكميات وافرة غير ان قطوعات الكهرباء اثرت على عمل المخابز، مشيرا الى مجهودات مبذولة حاليا لتشغيل المخابز بالمولدات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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