التاريخ: 23-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements شكى عدد من مواطني الحاج يوسف من انقطاع متواصل للكهرباء اثناء ساعات الليل لنحو ست ساعات، وفى اليوم التالي اثناء ساعات النهار لنحو عشر ساعات متواصلة. دون برمجة فى احياء متفرقة من المنطقة. بحسب صحيفة السوداني وكان وزير الطاقة كشف عن مشاكل عدة تواجه قطاع الكهرباء منها مشاكل متعلقة بالتوليد والصيانة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون بالحاج يوسف يشكون انقطاع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.