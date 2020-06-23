الشمالية تقرر استمرار اغلاق الحدود وتمديد الحظر (١٥) يوما

قررت اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا بالولاية الشمالية في اجتماعها اليوم بدنقلا برئاسة الامين العام لحكومة الولاية الشمالية الاستاذ عبد القادر محمد سعيد قررت الاستمرار في إغلاق حدود الولاية وضبط تصاريح المرور اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ولمدة 15 يوم أخري

كما قررت تمديد حظر التجوال المعلن من قبل ليبدأ من الساعة السادسة مساء وحتي الرابعة صباحا من اليوم التالي وكذلك الاستمرار في فتح أسواق الولاية بشكل جزئي من الساعة السادسة صباحا وحتي الثانية ظهرا مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية خاصة التباعد الاجتماعي والسماح لمزاولة العاملين بالمؤسسات والمصالح الحكومية بنسبة 25%اعتبارا من يوم الاحد القادم الثامن والعشرين من الشهر الجاري مع ضرورة توفير المعقمات والكمامات واتباع البرتكول الصحي الصادر من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والجهات ذات الصلة

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ايضا من قرارات اللجنة العليا وفق ( سونا ) فتح حركة المرور والتنقل بين محليات الولاية الشمالية بجانب إقامة صلوات الجماعة بالمساجد ودور العبادة بما فيها صلاة الجمعة والتشديد علي الاجراءات والتحوطات الاحترازية والاستمرار في انفاذ القرار الصادر من اللجنة العليا للطواري الصحية الاتحادية الخاص بعمل محالات قطع الغيار والصيانة والمراكز التجارية ومحالات مدخلات الانتاج

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )