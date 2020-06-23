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زراعه اكثر من ثلاثة مليون فدان في الموسم الصيفي بالنيل الأبيض

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 23-يونيو-2020

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زراعه اكثر من ثلاثة مليون فدان في الموسم الصيفي بالنيل الأبيض

أعلنت مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية (بالإنابة) بالنيل الأبيض فاطمة أحمد إبراهيم، عن زراعة مايزيد 3 مليون فدان في الموسم الصيفي. بزراعة محاصيل الذرة ـ الدخن ـ الارز ـ السمسم ـ الفول السوداني ـ زهرة الشمس ـالقطن والخضروات والاعلاف.

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وقالت بحسب صحيفة السوداني ان الزراعة المطرية بشقيها الآلي والتقليدي تمثل ٨٨% من جملة المساحات المستهدفة وان محصول الذرة يمثل ٤٨% والسمسم ٣٤%.وأكدت الإعلان عن السياسية التمويلية للموسم عبر البنك الزراعي وفروعه بالولاية.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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