الشرطة آليات غير تقليدية ومعلومات سرية قادت لضبط عملات اجنبية

التاريخ: 23-يونيو-2020
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كشف مدير عام الشرطة رئيس لجنة مكافحة التهريب الفريق أول عادل بشاير، عن ضبط عملات أجنبية، من خلال آليات غير تقليدية ومتابعة بمعلومات سرية وأوضح أن العملية تمت بواسطة لجنة فرعية خاصة بمكافحة الاتجار بالنقد الاجنبي خارج القنوات الرسمية.
وقال بشاير في اجتماع للجنة الطوارئ الاقتصادية اليوم، وفق صحيفة السوداني أن لجنة فرعية أخرى معنية بمتابعة السلع الاستراتيجية من المصدر الي مرحلة التوزيع، اسهمت في وصول السلع الي موقع التوزيع بشكل افضل نتيجة تضافر جهود الآليات المشتركة ممثلة في القوات النظامية والآليات التي تتبع لوزارة التجارة.
في السياق قال مقرر اللجنة وزير رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي، استمعت لتقرير من لجنة القضايا القانونية مجمل القوانين ومشروعاتها التي اعدت لاحكام المنظومة القانونية، لمعالجة الثغرات في التعامل مع كل جرائم التهريب وتخريب الاقتصاد سواء كانت المتصلة بالذهب والمعادن النفيسة او السلع الضرورية التي تمس حياة المواطن.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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