- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 23 يونيو 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
استأنف وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، ووفد "الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو"، برئاسة كبير مفاوضي الحركة عمار امون، مفاوضاتهما بعقد جلسة إجرائية، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة نائب رئيس آلية الوساطة من جنوب السودان الوزير نيال دينق نيال، لأول مرة بعد تعيينه نائبا لرئيس آلية الوساطة مؤخرا.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم، أن الطرفين سيواصلان مفاوضاتهما بعد غد الخميس. وكان وفد الحكومة لمفاوضات السلام تلقى امس دعوة رسمية من وساطة دولة جنوب السودان لعقد جلسة حوارْ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
يذكر أن الطرفين كانا وقعا إعلان مبادئ وخارطة طريق تحكم عملية التفاوض، في جوبا، التى ترعى محادثات السلام السودانية، فى أكتوبر الماضي تمهيدا لمناقشة فى القضايا الجوهرية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وفدا الحكومة والحركة الشعبية جناح الحلو يستأنفان مفاوضات السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.