اسرائيليون يزورون الخرطوم خفية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عدد من الملفات فجرتها وفاة المهندسة نجوى قدح الدم التى ارتبط اسمها بالعلاقة مع اسرائيل والعمل على تمهيد الطريق للتطبيع بين الحكومة والعدو الصهيونى الغاصب ، ودور قدح الدم فى التمهيد للقاء البرهان نتنياهو وجهودها التى بذلتها لتجسير العلاقة بين العدو الصهيونى وبعض البلدان الافريقية ، وايضا ارتباطها يالرئاسة اليوغندية وما ينعكس من ذلك على واقعنا السودانى.

امر آخر تم الكشف عنه ولو عن طريق الاشارة غير المباشرة وذلك بواسطة مونتى كاروو ذائعة الصيت عالية للتصديق والمقبولية والثقة فى اخبارها ، وهذا الامر ارتبط برحيل نجوى قدح الدم وما اتصل به من ملفات ، هذا الأمر هو فرضية زيارة اسرائيليين الى السودان بشكل متخفى .

لنقرأ الخبر المتعلق بهذا الموضوع (وهو منقول بالواسطة عن مونتكاروو) .

يقول الخبر :

في اتصال هاتفي لمونتي كاروو بمديرة ومؤسسة منظمة (IFA) الناشطة ذات الاصول المغربية غال لوسكي ابراهام سالناها اذا كانت قد قدمت في تلك الطائرة(الطائرة الاسرائيلية التى جاءت لنقل قدح الدم للعلاج فى الكيان الصهيونى) وترتيب نقل صديقتها نجوى قدح الدم لتلقي العلاج بتل ابيب ؟ ، امتنعت غال عن التعليق لكنها قالت انها زارت السودان في الماضي كثيرا وتامل ان ياتي اليوم الذي تزور فيه السودان من دون ان تخفي هويتها.

انتهى الخبر ، ويمكن ان نقول ان الصهاينة يزورون السودان دون ان يكشفوا هويتهم كما قالت هذه الصهيونية ذات الاصول المغربية التى تمنت ان يأتى اليوم الذى تزور فيه السودان دون اخفاء هويتها كما قالت ، ولكننا وبعد ان رأينا نجوى قدح الدم المجاهرة بعلاقتها وارتباطها باسرائيل والموجودة رسميا فى الرئاسة اليوغندية التى تسعى لحمل حكومتنا على التطبيع مع اسرائيل ، بعد ان رأينا هذه العميلة الاسرائيلية فى القصر الرئاسى وقرأنا انها مستشارة للرئيس برهان ، ومع تصريح هذه الصهيونية ذات الاصول المغربية التى جاءت طائرتها لانقاذ قدح الدم وقولها بانها و هذه العميلة صديقتان ، وبعد دفاع برهان عن لقائه مع المجرم نتنياهو واستعداده للتطبيع ، وبعد الموقف المخزى للحكومة وحاضنتها السياسية عن #لقاء_العار ، ومع الدور الواضح الذى يلعبه المحور السعودى الاماراتى فى بلادنا ومحاولته التأثير على مجريات الاحداث وتفاصيلها ، بعد كل ذلك نتساءل هل يعقل ان تكون زيارات الصهاينة للخرطوم تتم دون علم الحكومة ، أو على الاقل بعض اطلاعها على هوياتهم الحقيقية ؟ وماذا يفعلون ؟ ومع من يتباحثون ؟ وما طبيعة هذه الزيارات المشبوهة ؟ نشك فى ان بعض اطراف الحكومة – على الاقل المجاهرين بعدم وجود مشكلة فى التطبيع – لايعلمون بحقيقة الأمر .

ندعو الى رفع الصوت بالتحذير من زيارات الاسرائيليين الى بلادنا.