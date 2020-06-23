تسعيرة جديدة للخبز بولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت الأستاذة هدي عباس سليمان مدير الإدارة العامة للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية عن تسعيرة جديده الخبز المدعوم بالولاية إعتباراً من يوم غد الأربعاء 24 يونيو الجاري بواقع 2 جنيه للقطعة زنة 67 جرام بدلا عن واحد جنيه للقطعة الخبز زنة .45 .

وذلك حسب توصيه لجنة تكلفة الخبز المدعوم بالولاية والتي تضم ممثلي المواصفات والمقاييس وإتحاد المخابز والحرية والتغيير والإستخبارات العسكرية ..

من جانبها أكدت مدير إدارة التجارة تشديد المتابعة والرقابة الميدانية للتأكد من إلتزام المخابز بالمواصفات والمقاييس المحددة. المادة السابقة سد النهضة… إشتعال حرب المياه… المقالة القادمة الى ماذا يشير تكرار الهجمات الأثيوبية ؟

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