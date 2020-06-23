أسعار الذرة تواصل الإرتفاع بسوق محاصيل القضارف

التاريخ: 23-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة شهدت أسواق المحاصيل بمدينة القضارف شرقي السودان اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020م، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذرة بكافة أنواعها خصوصاً الفيتريتة: دبر:

اعلي سعر 11000ج

ادني سعر 10500ج

الوارد 69جوال فتريتة:

اعلى سعر 9100ج

ادني سعر 9000ج

الوارد 1002جوال Advertisements عكر:

اعلى سعر 8500ج

ادني سعر 8400ج

الوارد صفر مقد:

اعلى سعر 8500ج

ادني سعر 8400ج

الواردة 46جوال تترون:

اعلى سعر 10500ج

ادني سعر 10000ج

الوارد صفر ودباكو:

اعلى سعر 10500ج

ادني سعر 10000ج

الوارد صفر الدخن:

اعلى سعر 12000ج

اد ني سعر 11000ج

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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