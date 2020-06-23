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أسعار الذرة تواصل الإرتفاع بسوق محاصيل القضارف

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 23-يونيو-2020

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أسعار الذرة تواصل الإرتفاع بسوق محاصيل القضارف

 

شهدت أسواق المحاصيل بمدينة القضارف شرقي السودان اليوم الثلاثاء  23 يونيو 2020م، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذرة بكافة أنواعها خصوصاً الفيتريتة:

دبر:
اعلي سعر 11000ج
ادني سعر 10500ج
الوارد 69جوال

فتريتة:
اعلى سعر 9100ج
ادني سعر 9000ج
الوارد 1002جوال

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عكر:
اعلى سعر 8500ج
ادني سعر 8400ج
الوارد صفر

مقد:
اعلى سعر 8500ج
ادني سعر 8400ج
الواردة 46جوال

تترون:
اعلى سعر 10500ج
ادني سعر 10000ج
الوارد صفر

ودباكو:
اعلى سعر 10500ج
ادني سعر 10000ج
الوارد صفر

الدخن:
اعلى سعر 12000ج
اد ني سعر 11000ج
 

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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