أسعار الذرة تواصل الإرتفاع بسوق محاصيل القضارف

التاريخ: 23-يونيو-2020
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شهدت أسواق المحاصيل بمدينة القضارف شرقي السودان اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020م، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذرة بكافة أنواعها خصوصاً الفيتريتة:
دبر:
اعلي سعر 11000ج
ادني سعر 10500ج
الوارد 69جوال
فتريتة:
اعلى سعر 9100ج
ادني سعر 9000ج
الوارد 1002جوال
عكر:
اعلى سعر 8500ج
ادني سعر 8400ج
الوارد صفر
مقد:
اعلى سعر 8500ج
ادني سعر 8400ج
الواردة 46جوال
تترون:
اعلى سعر 10500ج
ادني سعر 10000ج
الوارد صفر
ودباكو:
اعلى سعر 10500ج
ادني سعر 10000ج
الوارد صفر
الدخن:
اعلى سعر 12000ج
اد ني سعر 11000ج
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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