المباحث .. تضبط شاب إنتحل صفة القوات النظامية

تمكنت المباحث من وضع حد للنشاط الإجرامي لأحد المجرمين الذين درجوا على إنتحال صفة القوات النظامية.

وقال مدير إدارة المباحث الفيدرالية العميد أمين سعيد في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، إن الضبطية تمت بعد ورود بلاغ من المواطن (ن.ع.ن)، وأفاد بتعرضه لحادث مروري أثناء قيادته لعربته ماركة “هونداي” حيث إصطدم برجل سبعيني

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وبحسب صحيفة السوداني، قام على الفور بإسعافه للمستشفي ، وحضر شاب ثلاثيني ادعي صلة قرابة بالمصاب وأنه يتبع للقوات النظامية وعند الوصول للمستشفي اخرج “مسدس” لايهام الشاكي بصلته بالقوات النظامية ، وطلب من الشاكي تسليمه مفتاح العربة

لإحضار مال من الصراف الآلي ، وهرب إلى جهة غير معلومة وعلى الفور تم تكليف فريق ميداني من المباحث الفيدرالية لتعقب المتهم والقبض عليه ، وبعد جمع المعلومات تم تحديد مكان إختباءه بمنزل بالفتح “1” مربع “24” وتمت مداهمة المنزل والقبض على المتهم وبحوزته العربة موضوع البلاغ ومسدس “فشنك”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)