الموت يغيّب الإعلامي والكاتب الصحفي د. إبراهيم دقش

غيّب الموت أمس بمستشفي علياء بأم درمان الإعلامي والسوداني، الكاتب الصحفي د.إبراهيم دقش، بعد صراع طويل مع المرض.

وعانى الفقيد من قصور في وظائف الكلى بمستشفى علياء ، بعد معاناة طويلة مع المرض .

ويعتبر الراحل واحداً من الرموز الإعلامية السودانية والأفريقية وشغل منصب مدير الإعلام الأسبق بمنظمة الوحدة الأفريقية.

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وبحسب صحيفة الجريدة، كتب الراحل دقش في العديد من الصحف السودانية وصاحب العمود الصحفي الشهير (عابر سبيل)، عرف بخفة الدم الروح وسرعة البديهة، يذكر أن الفقيد متزوج من الكاتبة والإعلامية والأكاديمية د.بخيتة أمين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)