تعرف على حجم الوارد وأسعار الذرة بأسواق القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فيما يلي تورد “سونا” الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف لليوم الثلاثاء:-
دبر
اعلي سعر 11000ج
ادني سعر 10500ج
الوارد 69جوال
فتريتة
اعلى سعر 9100ج
ادني سعر 9000ج
الوارد 1002جوال
عكر
اعلى سعر 8500ج
ادني سعر 8400ج
الوارد صفر
مقد
اعلى سعر 8500ج
ادني سعر 8400ج
الواردة 46جوال
تترون
اعلى سعر 10500ج
ادني سعر 10000ج
الوارد صفر
ودباكو
اعلى سعر 10500ج
ادني سعر 10000ج
الوارد صفر
الدخن
اعلى سعر 12000ج
اد ني سعر 11000ج
الوارد صفر
جملة الوارد (1071 ) جوال ذرة
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