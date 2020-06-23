تعرف على حجم الوارد وأسعار الذرة بأسواق القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي تورد “سونا” الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف لليوم الثلاثاء:-

دبر

اعلي سعر 11000ج

ادني سعر 10500ج

الوارد 69جوال فتريتة

اعلى سعر 9100ج

ادني سعر 9000ج

الوارد 1002جوال عكر

اعلى سعر 8500ج

ادني سعر 8400ج

الوارد صفر مقد

اعلى سعر 8500ج

ادني سعر 8400ج

الواردة 46جوال Advertisements تترون

اعلى سعر 10500ج

ادني سعر 10000ج

الوارد صفر ودباكو

اعلى سعر 10500ج

ادني سعر 10000ج

الوارد صفر الدخن

اعلى سعر 12000ج

اد ني سعر 11000ج

الوارد صفر جملة الوارد (1071 ) جوال ذرة

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