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تعرف على حجم الوارد وأسعار الذرة بأسواق القضارف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فيما يلي تورد “سونا” الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف  لليوم الثلاثاء:-
دبر
اعلي سعر  11000ج
ادني سعر  10500ج
الوارد         69جوال

فتريتة
اعلى سعر   9100ج
ادني سعر 9000ج
الوارد     1002جوال

عكر
اعلى سعر  8500ج
ادني سعر 8400ج
الوارد       صفر

مقد
اعلى سعر  8500ج
ادني سعر  8400ج
الواردة      46جوال

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تترون
اعلى سعر  10500ج
ادني سعر  10000ج
الوارد       صفر

ودباكو
اعلى سعر  10500ج
ادني سعر  10000ج
الوارد       صفر

الدخن
اعلى سعر    12000ج
اد ني سعر 11000ج
الوارد       صفر

جملة الوارد  (1071 ) جوال ذرة

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