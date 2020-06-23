غلاءٌ وركودٌ يضربان أسواق مواد البناء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ظلّت أسعار البناء في ارتفاعها السابق، واستقر طن الأسمنت بأسواق مواد البناء عند (27) ألف جنيه، فيما تراوحت أسعار السيخ بين (95 – 110) آلاف جنيه للطن.

وأبلغ تُجّار بسوق السجانة، (الصيحة) أنّ أسعار مواد البناء في تصاعُد منذ مارس الماضي، مُوضِّحين أنّ جوال الأسمنت بلغ (1350) جنيهاً والطن (27) ألفاً، وسيخ التسليح يتراوح بين (95 – 110) آلاف جنيه حسب المقاس والمصنع، مؤكدين أنّ الزيادة بفعل تدني الإنتاج من المصانع وصُعُوبة الترحيل خلال الخريف.

ويُشير مُتعاملون في أسواق مواد البناء إلى تراجُع القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، إضافةً لتوقف أعمال التشييد خلال فصل الخريف، مع وجود طلب قليل لأعمال الصيانة والترميم.

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