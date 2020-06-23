ضبط كميات كبيرةمن الدجاج والفاسد والمنتهي الصلاحية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبط شباب لجان المقاومة بحي حمد النيل وسط مدينة النهود بولاية غرب كردفان (١,٣٥٠) دجاجة فاسدة بمنزل مستأجر بحي حمد النيل، عقب انبعاث رائحة كريهة من داخل سايفون بالمنزل – محل الحادثة وسرعان ماقام شباب لجان المقاومة بابلاغ الجهات الرسمية بذلك ، وتم فتح بلاغ تحت المادة (٨٢) من القانون الجنائي – مواد منتهية الصلاحية – وتم بموجه ضبط المواد الفاسدة والقبض على متهم واحد في البلاغ الأول .

و قال رئيس آلية اصحاح البيئة صديق محمد حسن لـ(الجريدة) تم ضبط عدد (١,٣٥٠) دجاجة بمنزل مستأجر بحي حمد النيل، اضافة لضبط ثلاجة تحتوى على(٣٩٣) دجاجة وعدد (٤٨٥) طبق( لاطراف دجاج) منتهية الصلاحية بمخزن مستأجر جوار الكنيسة الكاثوليكية بالنهود والقي القبض على متهمين آخرين ليرتفع عدد المتهمين الى ثلاثة ، كما تم ضبط (١٨٠) جردل جبنة كبير اضافة لعدد من السلع الغذائية كالصلصة وبعض المواد الاخرى بسوق النهود الكبير منتهية الصلاحية وتعهد صديق بمتابعة الاجراءات القانونية تجاه المتهمين مؤكداً وقوفه على ابادة السلع منتهية الصلاحية بحضور اللجنة المفوضة خلال ساعات النهار ، وحيا صديق روح شباب المقاومة بحي حمد النيل واجسام ثورة ديسمبر وذلك لمجهودهم المقدر ومساعدتهم للسلطات.

واستنكر المتحدث بإسم لجان المقاومة بحي حمد النيل موسي حامد ابراهيم (ابوجرارة) استنكر سلوك بعض تجار اللحوم البيضاء لمتاجرتهم بأرواح المواطنين في سبيل الحصول على مزيد من الأرباح ،وقال ان لجان التغيير والخدمات واجسام الثورة ستكون العين الساهرة لضبط اي تجاوز او تلاعب بأرواح المواطنين وناشد موسى الجهات المختصة بوضع عقوبات رادعة على المتجاوزين للقانون وطالب هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة القيام بدورهم للحفاظ على ارواح المواطنين .