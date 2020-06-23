كشفتها لجنة التمكين .. نجيلة المريخ ونجيلة مزرعة البشير واااااحد !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ورد بصحيفة (قوون الإلكترونية) أمس خبر يتحدث عن تكون لجنة لمحاربة الفساد بالوسط الرياضي .

* الفساد الماضي ولا الفساد القادم ؟

* لابد من أن تقوم هذه اللجنة بفتح ملفات الفساد السابق .

* بل إن الوسط الرياضي يحتاج للجنة إزالة تمكين ومحاربة فساد اسوة باللجنة السياسية .

* اللجنة التي سيتم تكوينها حديثا ستخرج لنا بلاوي .

* غايتو نحن في الهلال الحمدلله القروش حقت الكاردينال.

* الحكومة ما عندها جنيه في الجوهرة الزرقاء .

* الحاجة الوحيدة الشاركت بيها الحكومة في الجوهرة الزرقاء هي (رقصت البشير) .

* غير رقيص البشير ونطيط عبد الرحيم محمد حسين الحكومة ما عندها حاجة في الجوهرة .

* (عود) الحكومة في الهلال هو (عود مرا) ما عود راجل .

* لكن تعال شوف المريخ .

* المريخ في عهد الإنقاذ وتحديدا في فترة جمال الوالي التي استمرت (١٤) سنة ، في الفترة دي المريخ كان هو نادي الحكومة المدلل .

* المريخ في الفترة ديك لما عمل (جضوم وكرش) .

* جمال الوالي ١٤ سنة يشيل من قروشنا ويدعم المريخ .

* وبعد ده ياريتو لو كان دعم بفائدة .

* وصافة وتمهيدي وفصاحة ساكت .

* عشان كده الموضوع ده محتاج ليهو لجنة إزالة تمكين .

* وبقترح اللجنة دي يكون رئيسها وجدي صالح .

* هكذا أقترح.

* وأي زول طبعا حر في (مقترحاتو) .

* وأول حاجة اللجنة تبدأ بمصادر أموال (الرد كاسل) .

* من وين ؟

* طابق شاخور من وين ؟

* المقصورة الطائرة من وين ؟

* حوض السباحة والصالة من وين ؟

* من جمال الوالي طبعا.

* وجمال الوالي شنو ؟ الوالي كوز من الدرجة الأولى وأحد أبناء الرئيس المخلوع .

* يبقى اللجنة لازم تفتح ملف المريخ .

* البداية من النجيلة .

* نجيلة إستاد المريخ ربما هي نفس النجيلة بتاعت مزرعة البشير بتاعت العنب .

* نجيلة المريخ ونجيلة مزرعة البشير بشربو من موية واحدة.

* نفس المصدر .

* المليارات والطيارات الخاصة والبوفية المفتوح .

* البوفية المفتوحة ده بالذات عندنا شهود .

* بلة جابر شاهد على حكاية البوفية المفتوح .

* المحترفون .

* جمال الوالي في السنة الأولى كان بجيب المحترفين بالدستة.

* والله صحي .

* برسل أبو جريشة نيجيريا بقول ليهو جيب ليك ستة سبعة قطع.

* شيكوزي.

* وشيكورا .

* وانتينا.

* وجنينة .

* قلت ليك كان بجيب بنص الدستة .

* زي (شيلة العروس) .

* وبعد داك دخلت مرحلة الدافي وهيثم مرابط ووارغو.

* كمان مشى العراق جاب ليهو ربع دستة .

* مشى مصر .

* مشى لحدي البوسنا.

* حصل سمعت ليك بنادي في العالم جاب ليهو مدافع من البوسنا ؟

* جمال الوالي عملها .

* جاب مدافع اسمو نجاد من البوسنا .

* نجاد لما جا كان عمرو ٤٦ سنة .

* هسه بيكون كورونا لحقتو امات طه .

* الملفات التي تنتظر اللجنة كثيرة جدا .

* وأي لاعب اتسجل في زمن جمال الوالي حقو تتم مصادرتو لصالح الشعب .

* رمضان عجب يتصادر يمشي الهلال(نادي الشعب) .

* أمير كمال يتصادر يمشي الخرطوم الوطني .

* صلاح نمر يتصادر ويقعد في بيتم.

* الشغلانية ما أراضي بس .

* كلو بالقانون.

* عشان كده يفترض المريخ يتخلص من أولاد جمال الوالي .

* مش الكيزان سجلوا الأراضي حقتهم باسماء اهلهم وأصحابهم ؟

* المريخ المفروض يعمل كده .

* رمضان عجب خلوهو يمشي سيمبا التنزاني.

* أمير كمال ودوهو الغزالة جوبا .

* اتخلصوا منهم قبل المصادرة.

* حتى البطولات المحلية التي حققها المريخ في عهد جمال الوالي تحتاج لمراجعة من لجنة الفساد وإزالة التمكين .

* حتى النقاط فيها فساد .

* والبطاقات الملونة .

* كلو محتاج مراجعة .

* هسه إستاد المريخ ده أنا عندي فيهو كيلو سكر .

* التش عندنا فيهو (ربع عدسية) .

* وكلو بالقانون.

* انا والله المزعلني إنو القروش الدفعها جمال الوالي ما حققت إنجاز للمريخ خلاف الوصافة .

* لدرجة إنو الصحف العربية أطلقت على المريخ لقب (ضل الهلال) .

* المهم .

* اللجنة حقو تشوف شغلها من الليلة .

* ولما تجوا تعلنوا الحاجات المصادرة من المريخ جيبوا لينا عثمان حسن مكي يذيع القرارات.

* وتبكوا بس .. عين قطرة وعين مس .

* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* والحنين الجيتني بيهو جاني في ……. (زمن إزالة التمكين) .