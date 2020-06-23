كشفتها لجنة التمكين .. نجيلة المريخ ونجيلة مزرعة البشير واااااحد !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* ورد بصحيفة (قوون الإلكترونية) أمس خبر يتحدث عن تكون لجنة لمحاربة الفساد بالوسط الرياضي .
* الفساد الماضي ولا الفساد القادم ؟
* لابد من أن تقوم هذه اللجنة بفتح ملفات الفساد السابق .
* بل إن الوسط الرياضي يحتاج للجنة إزالة تمكين ومحاربة فساد اسوة باللجنة السياسية .
* اللجنة التي سيتم تكوينها حديثا ستخرج لنا بلاوي .
* غايتو نحن في الهلال الحمدلله القروش حقت الكاردينال.
* الحكومة ما عندها جنيه في الجوهرة الزرقاء .
* الحاجة الوحيدة الشاركت بيها الحكومة في الجوهرة الزرقاء هي (رقصت البشير) .
* غير رقيص البشير ونطيط عبد الرحيم محمد حسين الحكومة ما عندها حاجة في الجوهرة .
* (عود) الحكومة في الهلال هو (عود مرا) ما عود راجل .
* لكن تعال شوف المريخ .
* المريخ في عهد الإنقاذ وتحديدا في فترة جمال الوالي التي استمرت (١٤) سنة ، في الفترة دي المريخ كان هو نادي الحكومة المدلل .
* المريخ في الفترة ديك لما عمل (جضوم وكرش) .
* جمال الوالي ١٤ سنة يشيل من قروشنا ويدعم المريخ .
* وبعد ده ياريتو لو كان دعم بفائدة .
* وصافة وتمهيدي وفصاحة ساكت .
* عشان كده الموضوع ده محتاج ليهو لجنة إزالة تمكين .
* وبقترح اللجنة دي يكون رئيسها وجدي صالح .
* هكذا أقترح.
* وأي زول طبعا حر في (مقترحاتو) .
* وأول حاجة اللجنة تبدأ بمصادر أموال (الرد كاسل) .
* من وين ؟
* طابق شاخور من وين ؟
* المقصورة الطائرة من وين ؟
* حوض السباحة والصالة من وين ؟
* من جمال الوالي طبعا.
* وجمال الوالي شنو ؟ الوالي كوز من الدرجة الأولى وأحد أبناء الرئيس المخلوع .
* يبقى اللجنة لازم تفتح ملف المريخ .
* البداية من النجيلة .
* نجيلة إستاد المريخ ربما هي نفس النجيلة بتاعت مزرعة البشير بتاعت العنب .
* نجيلة المريخ ونجيلة مزرعة البشير بشربو من موية واحدة.
* نفس المصدر .
* المليارات والطيارات الخاصة والبوفية المفتوح .
* البوفية المفتوحة ده بالذات عندنا شهود .
* بلة جابر شاهد على حكاية البوفية المفتوح .
* المحترفون .
* جمال الوالي في السنة الأولى كان بجيب المحترفين بالدستة.
* والله صحي .
* برسل أبو جريشة نيجيريا بقول ليهو جيب ليك ستة سبعة قطع.
* شيكوزي.
* وشيكورا .
* وانتينا.
* وجنينة .
* قلت ليك كان بجيب بنص الدستة .
* زي (شيلة العروس) .
* وبعد داك دخلت مرحلة الدافي وهيثم مرابط ووارغو.
* كمان مشى العراق جاب ليهو ربع دستة .
* مشى مصر .
* مشى لحدي البوسنا.
* حصل سمعت ليك بنادي في العالم جاب ليهو مدافع من البوسنا ؟
* جمال الوالي عملها .
* جاب مدافع اسمو نجاد من البوسنا .
* نجاد لما جا كان عمرو ٤٦ سنة .
* هسه بيكون كورونا لحقتو امات طه .
* الملفات التي تنتظر اللجنة كثيرة جدا .
* وأي لاعب اتسجل في زمن جمال الوالي حقو تتم مصادرتو لصالح الشعب .
* رمضان عجب يتصادر يمشي الهلال(نادي الشعب) .
* أمير كمال يتصادر يمشي الخرطوم الوطني .
* صلاح نمر يتصادر ويقعد في بيتم.
* الشغلانية ما أراضي بس .
* كلو بالقانون.
* عشان كده يفترض المريخ يتخلص من أولاد جمال الوالي .
* مش الكيزان سجلوا الأراضي حقتهم باسماء اهلهم وأصحابهم ؟
* المريخ المفروض يعمل كده .
* رمضان عجب خلوهو يمشي سيمبا التنزاني.
* أمير كمال ودوهو الغزالة جوبا .
* اتخلصوا منهم قبل المصادرة.
* حتى البطولات المحلية التي حققها المريخ في عهد جمال الوالي تحتاج لمراجعة من لجنة الفساد وإزالة التمكين .
* حتى النقاط فيها فساد .
* والبطاقات الملونة .
* كلو محتاج مراجعة .
* هسه إستاد المريخ ده أنا عندي فيهو كيلو سكر .
* التش عندنا فيهو (ربع عدسية) .
* وكلو بالقانون.
* انا والله المزعلني إنو القروش الدفعها جمال الوالي ما حققت إنجاز للمريخ خلاف الوصافة .
* لدرجة إنو الصحف العربية أطلقت على المريخ لقب (ضل الهلال) .
* المهم .
* اللجنة حقو تشوف شغلها من الليلة .
* ولما تجوا تعلنوا الحاجات المصادرة من المريخ جيبوا لينا عثمان حسن مكي يذيع القرارات.
* وتبكوا بس .. عين قطرة وعين مس .
* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* والحنين الجيتني بيهو جاني في ……. (زمن إزالة التمكين) .
كانت هذه تفاصيل خبر كشفتها لجنة التمكين .. نجيلة المريخ ونجيلة مزرعة البشير واااااحد !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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