من خلف الكواليس.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فشل ذريع لوفد اتحاد الكرة

شداد راكب راس ويتحدي

الشاعر يكشف المستور

* اتوقع ان يخرج علينا وفد الاتحاد باكذوبة جديدة بإعلان موافقة وزارة الصحة علي استئناف النشاط الرياضي

* ولكن حبل الكذب قصير والمعلومات التي توفرت لدي هو فشل وفد الاتحاد في إقناع وزارة الصحة بعودة منافسات الدوري في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم وادت الي تعليق جميع الأنشطة

* وتم تحديد موعد اخر بعد يومين لمواصلة التفاوض والنقاش في هذا الموضوع

* وتكتم وفد الاتحاد عن مخرجات الاجتماع دلالة علي فشلهم في انتزاع موافقة السلطات الصحية

* وبداء مروجوا الشائعات والطبالين يطلقون الأكاذيب هنا وهناك عن الشجار الذي حدث بين عضو الوفد وممثل وزارة الشباب داخل الاجتماع

* ولكن وضح للوزارة بأن اتحاد الكرة لا يملك رؤية واضحة لعودة النشاط والإمكانيات الأزمة لتنفيذ موجهات الاتحاد الدولي فيما يختص بالبترتكول الصحي

* والحكاية كلها عنتريات وتحديات في الفاضي والدكتور شداد لم يحسن الاختيار وهو يدفع بشخصيات غير مقنعة لتمثيل الاتحاد

* هذا الوضع لم يرضي غرور رئيس الاتحاد وأكد احد المقربين إليه بانه بصدد عقد مؤتمر صحفي يعلن فيه قرارهم باستئناف المنافسة بغض النظر عن قرار لجنة الطوارئ الصحية ووزارة الشباب والرياضة

* وربما يريد الرجل أن يدخل في مواجهة جديدة مع الحكومة ويرفع عصا العصيان واعتقد ان مثل هذه الخطوة ستزيد الهوة ما بين الاتحاد والسلطات الحكومية

* وانا استغرب لحكومة الثورة كيف تجلس وتتفاوض مع أفراد من النظام البائد وأعضاء فاعلين في المؤتمر الوطني

* حتي راعي الضأن في الخلا يعلم تمام العلم ان اتحاد الكرة احد أذرع مؤسسات المؤتمر الوطني وجاء بمباركة الرئيس المخلوع بعد أن مارست أمانة الشباب مع الاتحادات المحلية والأندية كل صور الوعيد والتهديد ودفع الرشاوي من أجل الإطاحة باتحاد معتصم جعفر

* وأي دعوة تتحدث عن مشاركات واستحقاقات للمنتخبات الوطنية والاندية في المنافسات القارية هي ذريعة لا يسندها اي منطق لان الاتحاد الأفريقي هو نفسه لم يحدد موعد استئناف منافساته سواء علي مستوي المنتخبات أو الأندية

* والواحد منا يشوف سعي وجري ورغبة رئيس المنتخبات الوطنية ودعوته لعودة تدريبات المنتخب يعتقد بأن السودان اصبح قاب قوسين أو ادني من الوصول إلي نهائيات امم افريقيا

* ولا حديث في الوسط الرياضي يوم أمس الا عن التصريحات القوية والشجاعة لعضو مجلس الإدارة معتز الشاعر في إذاعة هوي السودان

* الشاعر تحدث بلغة الرصاص وكشف المستور داخل الاتحاد وأكد انهم كأعضاء في مجلس الإدارة يسمعون بأخبار وقرارات الرئيس عبر وسائل الإعلام فقط

* وأوضح أن عودة المنافسة في هذه الظروف تعد ضربا من الجنون بل كشف أن رئيس الاتحاد التزم الحجر المنزلي لأكثر من ثلاثة أشهر خوفا من إصابته بالكورونا فكيف يريد للآخرين مع انتشار الوباء ممارسة النشاط

* الشاعر أثبت انه رجل شجاع ولا يخاف في الحق لومة لائم ووضح جليا بعد حديث الشاعر أن هنالك خلافات وانشقاقات داخل مجلس الإدارة والوضع لا يبشر بالخير ابدا

* اختشوا يا عالم ولعيبة الكورة والمدربين والحكام والإداريين ديل بشر من لحم ودم ولديهم أسر وأهل وحياتهم اغلي من منافساتكم ودوريكم الفاشل

اتجاهات اخيرة

* ثلاثة أشهر وموظفي وعمال اتحاد الكرة لم يتسلموا مرتباتهم فبمثل حرصكم علي عودة الدوري احرصوا علي منح هولاء الغلابة حقوقهم