كشف اخطر الاسرار عن قيمة صفقة اطهر الطاهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استطاعت كفرووتر ان تنشر ادق الاسرار واخطرها عن قيمة صفقة اطهر الطاهر والتي مولها الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال حيث قام الكاردينال بعرض 100 الف دولار على اللاعب اطهر الطاهر للتوقيع في كشوفات الهلال وذلك بعد ان نما الى علمه ان وكيل اللاعبين العربي ادومو عرض على اطهر 150 الف دولار لتسويقه في دولة عربية تمهيدا لنقله الى اوروبا وذلك بعد ساعات من اتفاقه مع الهلال ..وحينها تحرك الكاردينال سريعا وامن على منح اللاعب 100 الف دولار من اصل 130 الف دولار تسلمها الهلال من الكاف على ان يتم تجزئة بقية حقوق اللاعب كمرتبات واعتبر رئيس الهلال وقتها الصفقة بالمثالية باعتبار ان اللاعب اطهر وصل مرحلة النضج الكروي اونه يستاهل المبلغ الذي دفع فيه بعكس اللاعبين الذين يود الهلال والمريخ التعاقد معهم وهم اقل كثيرا من اللاعب اطهر الطاهر.. من جهته عبر اللاعب اطهر الطاهر عن سعادته الغامرة بتمديد عقده للهلال وقفل ملف انتدابه الى احد الدوريات باعتبار ان عرض رئيس الهلال لبي طموحاته