الهلال يكرم مهند الطاهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تواصلت قيادات هلالية مع مجلس ادارة نادي الهلال لاعادة لاعب الفريق مهند الطاهر وتكريمه عقب انتهاء جائحة كورونا وتفيد متابعاتنا الدقيقة أن الهلال سيضم اللاعب لصفوفه ويتم اخلاء خانته لتكريمه ليختم حياته بشعار الازرق.

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