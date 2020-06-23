النيل الابيض تستهدف زراعة أكثر من ثلاثة ملايين فدان

الخليج 365 :

أكدت الاستاذة فاطمة أحمد عبدالكريم مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالانابة بولاية النيل الابيض إكتمال الاستعدادات للموسم الصيفي ٢٠٢٠، الذي يستهدف زراعة اكثر من ثلاثة ملايين فدان ، تزرع بمحصولات (الذرة ـ الدخن ـالارز ـ السمسم ـ الفول السوداني ـ زهرة الشمس ـالقطن والخضروات والاعلاف ومحصولات اخرى) .

وقالت فاطمة فى تصريح (لسونا ) ان الزراعة المطرية بشقيها الآلي والتقليدي تمثل ٨٨% من جملة المساحات المستهدفة وان محصول الذرة يمثل ٤٨% والسمسم ٣٤% .

وابانت ان السياسة التمويلية للموسم تتم عبر البنك الزراعي وفروعه بالولاية. ونوهت الى اكتمال بعض الشراكات التعاقدية بين لجان المزارعين والمستثمرين والشركات الممولة و تكوبن لجان لانجاح الموسم علي مستوي الولاية والمحليات والوزارة .بجانب اكتمال عمليات توزيع الوقود الخاص بعمليات التحضير بالقطاعين المطري والمروي والذي تقدر كميته بحوال مائة وستين جالون لكل القطاعات على ان يتم التوزيع عبر لجان متخصصة وغرف عمليات بمشاركة جهاز الاستخبارات والامن الاقتصادي والزراعة ولجان التسيير.

واشارت مدير وزارة الانتاج بالانابة بالنيل الابيض ان وزارتها رفعت ميزانية تأهيل وكهربة المشاريع المروية لوزارة المالية الاتحادية و انه سيتم خلال اليومين القادمين دعم صغار المزا رعين بالقطاع التقليدي بمائة وثلاثة طن من التقاوي المحسنة الممولة من المركز وعلي ان يتم توزيعها مجانا لصغار المزارعين .