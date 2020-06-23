الموانئ تلتزم بسداد مديونية البارجة التركية حتى نهاية العام

الخليج 365 :

التقى والى البحر الأحمر خلال زيارته للخرطوم مؤخراً وزير الطاقة المهندس عادل علي ابراهيم بولاة الولايات وتناول اللقاء توزيع حصة الوقود للولايات، وقال والي البحر الاحمر: نحن نعتبر من أكثر الولايات حاجة للوقود نسبة لموقع الولاية الاستراتيجي والذي يقدم خدمات للمواطنين وحتى اهل السودان العابرين بميناء بورتسودان وكذلك الشاحنات والمغتربين كما ان مدينة بورتسودان تعتمد على البارجة التركية في توليد الكهرباء وبناءا على ذلك تم تصديق (15) ألف طن من الفيرنس لدعم البارجة واستقرار التيار الكهربائي. وقال الوالي: لضمان التوليد تم الاتفاق مع وزارة المالية بحضور رئيس الوزراء بتوجيه لهيئة الموانئ البحرية بسداد قيمة 5 مليون دولار شهريا كمتأخرات للبارجة التركية حتى نهاية العام الجاري 31 /12/2020م وكذلك تم التصديق لشراء 10 مولدات من شركة زهرة للتوليد تنتج حوالي 85 ميقا واط لمجابهة فصل الصيف والان في طور الاجراءات مع وزارة المالية كما تم ايضا التصديق على 20 تنكر للمياه من صندوق رعاية الطلاب ومنظمة الصناعات الدفاعية بسعة 4,5الف لتر .