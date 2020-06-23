الطاقة : الحكومة على علم بتجارة الوقود وسيتم السماح للشركات بإستيراد وبيع المحروقات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين المهندس حامد سليمان حامد ان الحكومة على علم بتجارة الوقود وقال انها تتم بمراي ومسمع الحكومة مشددا على ضرورة تكامل الأدوار لوقف هذه التجارة .

وقال حامد ان عدد محطات الوقود في السودان يبلغ 1985 محطة منها 295 بالخرطوم مؤكدا ان هناك تشوه ورثته الحكومة من النظام السابق وقال ان هنالك 34 شركة تعمل في مجال توزيع الوقود وان هذا خطأ الامر الذي يقلل من تقديم جودة الخدمة وتلجا لأساليب أخري ولا تهتم بالسلامة وقال ان هناك اجراءات إصلاحية من أجل تقليص عدد الشركات

وأكد حامد على وضع خطة لتزويد المركبات العامة بالوقود وتم تجهيز 7321 كرت ذكي لتزويد الحافلات مؤكدا ان هناك حزمة لضبط الوقود وسيبدا اعتباراً من 5 يوليو بالضوابط الجديدة

وأضاف ان الوزارة وضعت خطة لمنع تهريب الوقود وستبدا بتركيب نظام التتبع ل حيث تم تركيب جهاز تتبع لحوالي 570 تانكر وسيصل العدد الي 1500 جهاز تتبع

وقال ان عملية إنسياب المواد البترولية المختلفة مسؤولية تضامنية من كافة الجهات وتحتاج لمجهودات مشتركة.