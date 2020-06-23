توقعات بزيادة جديدة في اسعار الوقود

التاريخ: 23-يونيو-2020
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قال وكيل النفط بالوزارة حامد سليمان عقب إجتماع مشترك مع حكومة ولاية الخرطوم ان هنالك حزمة من الاجراءات لضبط وترشيد استخدام الوقود ولتوجيه موارد الدولة لمستحقيها
واضاف إن حزمة الإجراءات تتضمن الضوابط الجديدة لمنح صرف الوقود من خلال لائحة جديدة سيتم تطبيقها والعمل بها إعتباراً من الخامس من يوليو القادم ، كاجراء إصلاحي لإيقاف الفوضى في منح تصاديق الوقود ولتوجيه موارد الدولة لمستحقيها.
وقال خبراء بحسب صحيفة الوطن، ان حزمة الاجراءات ربما تكون من بينها رفع الدعم نهائياً من الوقود وحسب حديث سابق لوزير الطاقة في مؤتمر صحفي قبل فترة ان الحكومة تدعم الوقود حاليا ب(50%) ومن القرر ان يصل جالون البنزين الى(250) جنية والجازولين الى (200) جنيه .
على ان يتم تزويد وسائل المواصلات العامة بوقود مدعوم بعد استخراج بطاقات لكل المركبات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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