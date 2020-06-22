شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هاجمت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك بسبب إذعانه لتعليمات السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، الأمر الذي أدى لإطالة أمد الحرب باليمن.
ونشرت كرمان، صورة للرئيس اليمني، وعلقت عليها في تغريدة رصدتها “وطن” قائلةً: “قلت عنه قبل ثلاثة أعوم مجرد أداة في يد المحتل السعودي الاماراتي للشرعنة لاحتلالهم للبلاد والوصاية عليها وتقسيمها إلى أوصال”.
قلت عنه قبل ثلاثة أعوم : مجرد أداة في يد المحتل السعودي الاماراتي للشرعنة لاحتلالهم للبلاد والوصاية عليها وتقسيمها إلى أوصال ، أقل مايقال عنه خائن لمصلحة الوطن العليا
لم يعد لدي شيء جديد لأقوله عنه
وأضافت: “أقل ما يقال عنه خائن لمصلحة الوطن العليا، ولم يعد لدي شيء جديد لأقوله عنه”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة توكل كرمان، مؤكدين على أن الرئيس اليمني أحد أسباب استمرار الحرب في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر توكل كرمان “تمسح الأرض” بكرامة هادي وهذا ما قالته عن مؤامرة المحتل السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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