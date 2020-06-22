سلطنة عُمان تصدر توجيهاً عاجلاً بشأن دخول مواطني السلطنة للإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت سلطنة عُمان، توجيهاً جديداً بشأن دخول مواطنيها إلى الإمارات، وذلك بعد حادثة قتل أحد مواطنيها في منطقة دبا على الحدود الإماراتية العُمانية قبل عدة أيام.

وأعلنت سفارة سلطنة عمان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن توجيه مهم إلى المواطنين العمانيين بشأن الدخول إلى الإمارات، مطالبةً المواطنين بالحصول على شهادة خلو من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت السفارة في بيانٍ لها نشرته على موقعها الإلكتروني: “على المواطنين العُمانيين ممن لديهم الموافقة بالدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ضرورة التزود بالشهادة الطبية (PCR)”.

وأضافت سفارة: أن “هذه الشهادة تؤكد خلو الزائر من فيروس كورونا المستجد”، موضحةً بأنها تصدر من أحد المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة من وزارة الصحة في السلطنة.

وأكدت السفارة، بأن الشهادة الطبية إلزامية، اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين 22 يونيو/حزيران 2020م، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي السياق، ذكرت مصادر عمانية، أن التحقيقات التي تخضع للسرية بشأن “قتيل دبا” العماني، برصاص حرس الحدود الإماراتي، أرجعت الحادثة إلى سبب غريب.

وبرَّر حرس الحدود الإماراتي، أن المواطن العماني لم يمتثل إلى الأوامر بالتوقف وعدم المرور، فيما تخوف الحرس من أن يكون مصابًا وحاملًا لفيروس كورونا.

هذا وشهدت السلطنة والإمارات، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، توتراً كبيراً عقب بدء القوات الإماراتية بالانتشار في محافظة المهرة اليمنية، التي تعتبرها مسقط، البوابة الغربية لها، وتربطها علاقات واسعة مع سكانها.