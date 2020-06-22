ترامب يؤكد استعداده للقاء مادورو بشرط واحد

الخليج 365: أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولكن فقط لمناقشة قضية واحدة – استقالة الزعيم الفنزويلي من منصبه.

موسكو – سبوتنيك. غرد ترامب عبر “تويتر” قائلاً: “على عكس اليسار الراديكالي، سأعارض دائما الاشتراكية، ومع شعب فنزويلا. لقد كانت إدارتي على الدوام إلى جانب الحرية وضد نظام مادورو الاستبدادي! كنت لألتقي مادورو فقط لمناقشة شيء واحد: الخروج السلمي من السلطة!”.

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