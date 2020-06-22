ماكرون: فرنسا وتونس تدعوان أطراف الصراع في ليبيا لوقف الحرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وقف الحرب في ليبيا واستئناف المفاوضات بين طرفي الصراع في البلاد.

باريس – سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، في باريس، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وقال ماكرون: “فرنسا وتونس تطلبان سويا أن يكف أطراف الصراع في ليبيا عن الحرب وأن يستأنفوا المفاوضات”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، أن اجتماع اللجنة الدولية المقبل بشأن ليبيا سيعقد بمشاركة جميع الأطراف التي حضرت مؤتمر برلين، إضافة إلى سويسرا وهولندا، مؤكدة أن الاجتماع سيناقش آخر التطورات في ليبيا ومفاوضات الأطراف بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال المتحدث الإعلامي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان العلم، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “الاجتماع الشهري المقبل للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا سيكون برئاسة مشتركة بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجامعة الدول العربية، بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الماضي، وبناء على مبادئ مؤتمر برلين التي تنص على المداورة في الرئاسة المشتركة للاجتماعات مع البعثة، بين جميع الجهات التي شاركت في المؤتمر”.