شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال العميد حسين دهقان، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، إن “علاقة بلاده مع الإمارات تحسنت”، مؤكدا استعداد بلاده للحوار مع السعودية.
وقال دهقان، خلال لقاء مع قناة “الجزيرة” القطرية، اليوم الاثنين، نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن “علاقتنا مع الإمارات شهدت تحسنا ومواقف أبوظبي تجاهنا تغيرت، ومستعدون للحوار مع السعودية دون شروط مسبقة إذا وافقت على ذلك”.
وأضاف أنه “على الرياض الاعتراف بفشل حربها في اليمن واتباع سياسة جديدة، مضيفا أن “ما يحدث في اليمن فوضى عسكرية عبثية تتحمل السعودية مسؤوليتها أولا”.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات مفاجئة من إيران بشأن الإمارات و”فوضى عسكرية” تتحملها السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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