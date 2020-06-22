شكاوى من تأخر التحضير للموسم الصيفي بالجزيرة

حذر المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل ري الماطوري محمد عبدالرحيم من فشل الموسم الزراعي بالمشروع لتأخر تحضير مساحات كبيرة من الأراضي وعدم ري بعض الترع من قبل الادارة المعنية بجانب وجود ترع مكسورة وعدم صيانة ابو عشرين ، مؤكدا حدوث ازمة كبيرة في الوقود اثرت على تحضير الأراضي ، مشيرا إلى أن سعر برميل الوقود بلغ 48 الف جنيه بالسوق الموازي ، لافتا لتسبب ارتفاع أسعار الجازولين في ارتفاع تكلفة التحضير ومن ثم تكلفة الإنتاج

وقال بحسب صحيفة (السوداني) بلغ سعر تحضير الفدان الواحد 1500جنيه ، مؤكدا غياب الحكومة في ظل وجود خلافات في لجنة تسيير تمثل المزارعين ، لافتا لصعوبة التحضير عقب هطول الأمطار ، منوها لوجود مزارعين زرعوا في المساحات المخصصة لزراعة القمح دون تحضير وزرعوا محصول الذرة في المساحات المخصصة لزراعة الكبكي ، عازيا ذلك الى عدم توفر الوقود وقرار للحكومة باحتكار بيع القمح للبنك الزراعي ، مناشدا جهات الاختصاص ومحافظ المشروع بالتدخل العاجل لإنقاذ الموسم الزراعي الصيفي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )