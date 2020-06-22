وزير الري: مبادرة حمدوك لا زالت مطروحة لمواصلة التفاوض حول “سد النهضة”

التاريخ: 22-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قال وزير الري والموارد المائية د. ياسر عباس، ان مبادرة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ودعوته للتفاوض حول” سد النهضة” بين دول النيل الازرق لازالت قائمة ومطروح. Advertisements وأكد بحسب صحيفة السوداني أن السد قضية قومية لا تتحمل اي خلافات او تجاذبات سياسية وقال في تنوير اليوم لوكلاء الوزارات السودان سيكون مستعداً إذا قرر مجلس الامن عقد جلسة لمناقشة الأمر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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