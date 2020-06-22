جنوب دارفور: تقدم كبير بالتحقيق في حادثة معسكر كلمة

استمع والي جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود الى تنوير من وفد لجنة التحقيق المركزية في أحداث معسكر كلمة الأخيرة برئاسة مولانا محمد أحمد عثمان .

وتطرق التنوير بحسب ( سونا) الى عمل اللجنة وسير التنسيق المشترك مع حكومة الولاية وبعثة اليوناميد من أجل التحقيق في الحادث والقبض على الجناة مؤكدا بأن عملية التحقيق قطعت شوطا كبيرا .

وطمأن والي جنوب دارفور في تصريح له عقب لقائه وفد اللجنة ,النازحين بمعسكر كلمة بأن التحقيق في الحادث لا يشمل المعسكر بأكمله وإنما في سنتر (2) وهو مكان وقوع الحادث وقال الوالي إن الاحتقان بشأن الحادث ما زال قائما ما لم يتم القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة القانونية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)