استمع والي جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود الى تنوير من وفد لجنة التحقيق المركزية في أحداث معسكر كلمة الأخيرة برئاسة مولانا محمد أحمد عثمان .
وتطرق التنوير بحسب ( سونا) الى عمل اللجنة وسير التنسيق المشترك مع حكومة الولاية وبعثة اليوناميد من أجل التحقيق في الحادث والقبض على الجناة مؤكدا بأن عملية التحقيق قطعت شوطا كبيرا .
وطمأن والي جنوب دارفور في تصريح له عقب لقائه وفد اللجنة ,النازحين بمعسكر كلمة بأن التحقيق في الحادث لا يشمل المعسكر بأكمله وإنما في سنتر (2) وهو مكان وقوع الحادث وقال الوالي إن الاحتقان بشأن الحادث ما زال قائما ما لم يتم القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة القانونية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جنوب دارفور: تقدم كبير بالتحقيق في حادثة معسكر كلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.