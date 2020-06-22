القضارف تفتح باب التسليم الطوعي للسلاح غير المقنن

اعلنت اللجنة الفنية لجمع السلاح والعربات غير المقننة بوﻻية القضارف فتح الباب للجمع الطوعي للسلاح غير المقنن والعربات والمواتر التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية ليتم تسليمها خلال اسبوعين من نهاية الشهر الجاري الى منتصف يوليو المقبل.

ووجهت اللجنة بحسب ( سونا ) بتتسليم السلاح الى للجنة المركزية برئاسة الوﻻية واللجان الفرعية بالمحليات اعتبارا من الثلاثين من شهر يونيو الجاري وحتي الرابع عشر من يوليو المقبل وحذرت اللجنة بان الجمع القسري سينطلق بعدئذ في الخامس عشر من يوليو 2020

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وناقش اجتماع اللجنة الفنية لجمع السلاح والعربات غير المقننة بالوﻻية الذي انعقد مؤخرا برئاسة قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف برئاسة اللواء الركن الطيب جعفر الجزولي رئيس اللجنة الترتيبات الخاصة بخطة عملها ومهامها في محاربة المهددات اﻻمنبة بالوﻻية

ودعت اللجنة المواطنين من الذين يمتلكون اسلحة وعربات ومواتر غير مقننة للاسراع بتسليمها للجنة بالوﻻية والمحليات في فترة الجمع الطوعي حتي ﻻ تضطر الي جمعها قسريا .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )