وزير البنى التحتية : اتجاه لإنشاء عاصمة إدارية جديدة ومشاورات مع ( إيرباص) للحصول على ( 8 ) طائرات ركاب

التاريخ: 22-يونيو-2020
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أعلن هاشم طاهر طه وزير البنى التحتية والنقل عن اتجاهٍ لإنشاء عاصمه إدارية جديدة لتخفيف الضغط على العاصمة الحالية الخرطوم، إضافة إلى عدد من المشروعات لتطوير بنية الطرق الرابطة بين الخرطوم وولايات السودان المختلفة وتأهيل الموانئ البحرية والنهرية.
وأوضح الوزير بحسب صحيفة أخر لحظة أنّ العاصمة الحالية الخرطوم تتمدّد أفقيًا بسرعة فائقة، حتى أصبحت أشبه بـ”القرية الكبيرة”، مما يصعب تطويرها وإقامة مشروعات جديدة فيها في مجال شبكات الصرف الصحي والطرق وغيرها من البنيات التحتية، وهذا يجعل من المهم التفكير في إنشاء عاصمة إدارية جديدة تسهم في فك الاختناقات التي تعاني منها العاصمة الحالية.
وبشر طاهر المواطنين بأنّ هناك مشاوراتٍ تجري مع شركة إيرباص لصناعة الطيران لتزويد الخطوط الجوية السودانية “سودان آير” بـ8 طائرات نقل ركاب جديدة، مشيرًا إلى بدء الدراسات الخاصة بمشروع الربط الحديدي بين السودان وإثيوبيا بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية وأشار الوزير إلى أنّ الموقع المحتمل للعاصمة الجديدة ربما يكون في منطقة شرق النيل.
ومعلوم أن الخرطوم يقطنها حوالي”8″ مليون نسمة يمثّلون كافة ألوان الطيف الإثني والسياسي والاجتماعي والثقافي بالسودان ويتوزعون على سبع محليات إدارية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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