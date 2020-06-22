وزير الطاقة : قطوعات كهرباء تمتد لساعات طويلة الأسبوع القادم

التاريخ: 22-يونيو-2020
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قال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم أن الأسبوع القادم سيكون صعباً فيما يتعلق بقطوعات الكهرباء التي قد تمتد من 5 إلى 7 ساعات وأكد فتح قناة للقطاع الخاص لإستيراد الوقود.
وكشف الوزير وفق صحيفة السوداني عن اعطال فنية في بعض التوربينات ومحطات التوليد، وقال إنه أسباب الجائحة الصحية لوباء كورونا وإغلاق المطارات لايستطيعون جلب مهندسين من الهند لاعمال الصيانة.
وأعرب الوزير في حديث بثه التلفزيون،اليوم، عن اعتذاره للشعب السوداني لقطوعات الكهرباء داعياً للصبر عن مايحدث الأسبوع القادم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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