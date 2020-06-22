الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وزير الطاقة : قطوعات كهرباء تمتد لساعات طويلة الأسبوع القادم

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 22-يونيو-2020

0 مشاهدة

وزير الطاقة : قطوعات كهرباء تمتد لساعات طويلة الأسبوع القادم

قال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم أن الأسبوع القادم سيكون صعباً فيما يتعلق بقطوعات الكهرباء التي قد تمتد من 5 إلى 7 ساعات وأكد فتح قناة للقطاع الخاص لإستيراد الوقود.

 

وكشف الوزير وفق صحيفة السوداني عن اعطال فنية في بعض التوربينات ومحطات التوليد، وقال إنه أسباب الجائحة الصحية لوباء وإغلاق المطارات لايستطيعون جلب مهندسين من الهند لاعمال الصيانة.

Advertisements

 

وأعرب الوزير في حديث بثه التلفزيون،اليوم، عن اعتذاره للشعب السوداني لقطوعات الكهرباء داعياً للصبر عن مايحدث الأسبوع القادم.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة : قطوعات كهرباء تمتد لساعات طويلة الأسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا