حماية الاسرة والطفل تدشن حملات توعية لمكافحة كورونا

واصلت ادارة حماية الاسرة والطفل بشرطة ولاية الخرطوم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبرعاية من مدير شرطة الولاية واشراف مدير دائرة الجنايات حملة التوعية والارشاد لمكافحة جائحة كورونا حيث نفذ قسم حماية الاسرة والطفل شرق النيل اليوم الحملة الثانية للتوعية الميدانية والارشاد لمكافحةالجائحة بحضور المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل و مدير ادارة حماية الاسرة والطفل ومدير الصحة بمحلية شرق النيل

وبمشاركة منظمة سوار الذهب للتنمية والاعمال الانسانية والبيئية ومنظمة تكامل بلا حدود ومبادر ة ليلى طمبل للنظافة ومكتب تعزيز الصحة بمحلية شرق النيل وطافت الحملة على الاسواق حيث شملت سوق دار السلام المغاربة ..سوق 9 بشارع واحد والشوارع الرئيسية مثل شارع كسلا وشارع واحد وشارع الردمية وشارع الوحدة والمساجد مثل مسجد مربع 2 الحاج يوسف ومسجد المطافي بالوحدة والاندية مثل نادي مربع 2 وروضة الصفاء للأطفال والمصالح الحكومية مثل فرعية المطافي بالوحدة ومباني النيابة بالوحدة والشرطة المجتمعية

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وكذلك احياء الفيحاء ودار السلام وحي الوحدة حيث تم ارشاد المواطنين عبر مكبرات الصوت للوقاية من الجائحة بواسطة ادارة الاعلام بادارة حمايه الاسرة و الطفل والوحدة المتحركة بادارة الصحة محلية شرق النيل وكذلك تعقيم المحلات التجارية والاشخاص وتوزيع معقمات و كمامات بالأحياء والاسواق والشوارع وكذلك توزيع مطبقات وملصقات ارشادية توضح كيفية الوقاية من الجائحة .

وقد وجدت الحملة وفق ( سونا ) استحساناً ورضا المواطنين بالأسواق والأحياء والشوارع الرئيسية وطالبوا بالاستمرار في تنفيذ مثل هذه الحملات لدورها الفاعل في توعية وارشاد المواطن وتوفير المزيد من الكمامات والمعقمات وتعقيم المحلات التجارية والافران والاسواق دوريا وثمنوا دور حماية الاسرة والطفل والمنظمات المختصة في التوعية والحماية . الجدير بالذكر ان هذه الحملة ستستمر لمدة اسبوع لتشمل دائرة اختصاص قسم الحماية بام درمان وقسم الحماية بالخرطوم

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )