غرب دارفور تعلن موعد امتحانات الاساس

اعلنت حكومة ولاية غرب دارفور عن قيام امتحانات شهادة مرحلة الاساس في الثاني عشر من الشهر المقبل ووجه محمد زكريا محمد الامين العام لحكومة الولاية بالانابة ممثل الوالي بحسب ( سونا ) وزارة التربية والتوجيه بإعداد مراكز الامتحانات من حيث التوسع في حجرات الإمتحانات مع مراعاة التباعد وفقاً للاجراءات الاحترازية .

كما وجه وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية للقيام بمسئولية تعقيم المراكز وتوفير الكمامات للتلاميذ مع المشاركة الفاعلة لكل الجهات التي تعمل فى مجال العمل الصحي في الولاية .

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وناشد المعلمين وأولياء امور التلاميذ للقيام ب مراجعة المقررات للتلاميذ من أجل إحراز درجات جيدة في التحصيل الاكاديمي وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية برئاسة الدكتور الصديق الطيب وهب المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة قد عقدت اجتماعاً استعرضت فيه الموقف الصحي من خلال التقرير الذي قدمته الاستاذة خديجة الطاهر عمر مقرر اللجنة حول الوضع الصحي في الولاية وامكانية قيام الامتحانات في الظروف الحالية .وأبان دفع الله احمد ادم المدير العام لوزارة التربية والتوجيه ان الاجتماع أمن على امكانية قيام الامتحانات .

واضاف ان الوزارة ستقوم بزيارات ميدانية الى المحليات لإعادة ترتيب مراكز الامتحانات بعد موافقة لجنة الطوارئ الصحية لقيام الامتحانات واكد ان الاجراءات الادارية جاهزة وستقوم الوزارة بعمل نداء للتلاميذ للاستعداد للامتحانات في الموعد المحدد .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )