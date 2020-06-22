قرارات جديدة للجنة الاقتصادية بشأن المصارف والسكك الحديدية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قررت لجنة الطوارئ الاقتصادية في اجتماعها، اليوم، بإجراء إصلاحات في الجهاز المصرفي وإعادة هيكلة البنك الزراعي ووضع خطة عاجلة لتطوير قطاع السكك الحديدية.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، ان اللجنة استمعت إلى تقريرين عن الجهاز المصرفي والنقل والمواصلات، وقررت اعادة هيكلة القطاع المصرفي وهيكلة بنك السودان ليطلع بدور الرقابة والإشراف، وخروج موظفيه من مجالس إدارات الأجهزة المصرفية، لمافيه من تضارب مصالح وإعادة هيكلة البنك الزراعي ليطلع بدرو مركزي في القطاع الإنتاجي.

وقال مانيس في تصريحات صحفية، أن اللجنة اتخذت قرارات عاجلة لتفعيل السكك الحديدية، بما في ذلك الجوانب الادارية للهيئة والخطوط الرئيسية المرتبطة بمناطق الإنتاج وميناء الصادر.

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