زيادة المعروض تخفض الدولار ل(١٤١) جنيه بالموازي

الخليج 365 : تراجعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي امام الجنيه مع بدء تداولات الاثنين وسط أحجام التجار عن عمليات البيع. وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 141جنيها و140جنيها للشراء وسجل سعر البيع للريال السعودي 35.5جنيها والدرهم الإماراتي 37جنيها. وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المعروض من العملات مشيرين إلى وجود حالة من الأحجام عن بيع العملات الأجنبية من قبل التجار مقابل نشاطهم فى عمليات الشراء عقب إعلان لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو حميدتي عن محاربة تجار العمله فضلا عن الضوابط الجديده لصادر الذهب وبدء عمليات توريد الذهب إلى الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تمهيدا لتدشين الصادر رسميا.

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