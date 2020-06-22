فوضى في منح تصاديق “الوقود” بالخرطوم و إجراءات جديدة للضبط

أعلن وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان عن إجراءات جديدة لضبط وترشيد استخدام الوقود، من بينها تطبيق اللائحة الجديدة لوقف – ما اسماه– الفوضى الكبيرة في منح تصاديق الوقود ولتوجيه موارد الدولة لمستحقيها خاصة وتطبيق نظام الكروت الذكية للحصول على الوقود لقطاع المواصلات والنقل اعتبارا من الخامس من يوليو القادم.

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وعقد وكيل الطاقة، بحسب تعميم صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الخرطوم، بحسب صحيفة السوداني اجتماع اليوم، مع والي الخرطوم وأمين عام حكومة الولاية وتم التوافق على حزمة من الإجراءات والضوابط الجديدة لترشيد صرف الوقود.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )