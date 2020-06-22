مجمع الفقه غدا الثلاثاء غرة ذى القعدة

أعلن مجمع الفقه الإسلامي أنَّ يوم غدٍ الثلاثاء 23 يونيو 2020م هو غرة شهر ذي القعدة 1441هـ ويجئ هذا بناء على منهج المجمع الذي يجمع بين الحساب والرؤية في تحريه للهلال.وفق ( سونا )
وقد كانت لحظة الاقتران الحلقي مشاهدة للجميع (وقت الكسوف)، حيث مكث القمر بعدها مدةً لا يمكن فيها رؤية الهلال في ذلك اليوم فكان اليوم الإثنين هو المكمل وغداً الثلاثاء هو غرة الشهر الجديد .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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