التاريخ: 22-يونيو-2020
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أكد المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي، تلقى الحكومة دعوة من الوساطة الجنوب سودانية، لاستئناف محادثات السلام مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، عبر الفيديو، يوم غدٍ ” الثلاثاء”
وقال التعايشي في بيان له، اطلعت عليه أخبار الخليج 365 أن الأجندة تتمثل في مواصلة الحوار حول ” إعلان المبادئ” ووقف العدائيات والقضايا الإنسانية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تعلن تلقيها دعوة لإستئناف التفاوض مع “الحلو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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