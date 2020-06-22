الحكومة تعلن تلقيها دعوة لإستئناف التفاوض مع “الحلو”

أكد المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي، تلقى الحكومة دعوة من الوساطة الجنوب سودانية، لاستئناف محادثات السلام مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، عبر الفيديو، يوم غدٍ ” الثلاثاء”

Advertisements

وقال التعايشي في بيان له، اطلعت عليه أخبار الخليج 365 أن الأجندة تتمثل في مواصلة الحوار حول ” إعلان المبادئ” ووقف العدائيات والقضايا الإنسانية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)