الوطني يوجه عضويته بعدم الخروج في ( 30 ) يونيو

كشف عضو حزب الموتمر الوطني المحلول محمد الحسن الامين عن توجيهات لعضوية حزبه بعدم الخروج في احتجاجات يوم 30يونيو ،وقال (لكن سنخرج في احتجاجات ضد الحكومة وقراراتها في ايام اخري ولن تتوقف مسيرات الزحف الاخضر) .

Advertisements

وبرأ الامين وفق صحيفة (السوداني) حزبه من الدعوات المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي والتي تطالب المواطنين بالخروج الي الشارع يوم 30يونيو ، وقال ربما تتغير المعادلة وتشهد الايام القادمة قرار رسمي من الحزب بالخروج نهاية يونيو .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )