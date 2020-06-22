التاريخ: 22-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نشطاء يتداولون خطاب مسرب يكشف مقترح حكومي بشان نسبة مشاركة الثورية في السلطة، وذلك حسب ماورد بصحيفة السوداني. Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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