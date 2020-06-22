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الدولار يتراجع مقابل الجنيه في السوق الموازي

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كوش نيوز 0 تبليغ

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التاريخ: 22-يونيو-2020

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الدولار يتراجع مقابل الجنيه في السوق الموازي

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تراجع سعر صرف الدولار الامريكي يوم الإثنين مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بالخرطوم بعد أن سجل رقماً قياسياً ولأول مرة بالسودان ووصل سعره يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 الى 150 جنيهاً .

يوم الإثنين 22 يونيو 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 140.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 37.35 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 140.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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