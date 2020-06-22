السودان: تسجيل (118)إصابة جديدة بـ(كورونا) في البلاد و(12) حالة وفاة

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التاريخ: 22-يونيو-2020
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أعلنت وزارة الصحة الإتحادية ، عن تسجيل (118) إصابة جديدة بفايروس كورونا، و (12) حالة وفاة و(135) حالة تعافي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى (8698) و (533) حالة وفاة و(3460) حالة تعافي ، وفقاً للتقرير الوبائي ليوم “الجمعة” ، الذي تلقت (أخبار الخليج 365) نسخه منه.
وأشارت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في تقرير يوم “الجمعة” والذي صدر اليوم على صفحة وزارة الصحة الاتحادية، إلى أن ولاية الخرطوم سجّلت (39) حالة، الجزيرة (35) حالة، النيل الأبيض (14) حالة،سنار (4) حالة، النيل الأزرق (2) حالتان، الشمالية (1) حالة، كسلا (7) حالات، البحر الأحمر (30)حالة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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