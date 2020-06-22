التاريخ: 22-يونيو-2020
0 مشاهدة
أعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري ان الخطوات الأحادية التي تتخذها اثيوبيا للشروع في ملء بحيرة السد دون إتفاق تشكل تهديداََ للسلم والأمن الدوليين.
وقال شكري بحسب صحيفة السوداني أمس، إن مسئولية مجلس الأمن الدولي معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن في إشارة للخطوة الأثيوبية.
وأضاف: “إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل سنجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وستكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه”.
وقال إن “مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية”.
محذرا من أن ملء الخزان دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015 الذي يحكم محادثاتهم – ويستبعد العودة إلى المفاوضات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية المصرية: مسؤولية مجلس الأمن معالجة تهديد السلام والأمن الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.